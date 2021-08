Speciale energia: Romania, Psd vuole commissione parlamentare d'inchiesta su costo energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari del Partito socialdemocratico romeno (Psd) hanno deciso di chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta per l'audizione del ministro dell'Energia, Virgil Popescu, e di altri rappresentanti delle autorità in materia. Lo ha annunciato il vice presidente del Partito socialdemocratico (Psd), Sorin Grindeanu in una dichiarazione. "L'aumento esplosivo dei prezzi dell'energia e del gas è stato l'argomento principale della nostra discussione di ieri sera, dalla riunione dei gruppi riuniti, e abbiamo deciso di chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta in Parlamento, con l'audizione del ministro dell'Energia, Virgil Popescu e del presidente del Consiglio Concorrenza, Tutela dei Consumatori e dell'Autorità nazionale di regolamentazione dell'energia (Anre). Crediamo di essere andati troppo oltre in tutta questa follia di aumento dei prezzi. La gente, da una parte, ha gli stessi stipendi, le stesse pensioni perché, come tutti i rumeni sanno, tutte queste cose sono state congelate dal primo ministro Citu. Invece, d'altra parte, abbiamo aumenti molto grandi delle bollette dell'energia e del gas naturale, che sono quasi raddoppiate, il cibo sta diventando più costoso di giorno in giorno, così come il prezzo della benzina", ha detto Grindeanu. Allo stesso tempo, il Psd vuole che la legge sui consumatori vulnerabili sia votata rapidamente alla Camera dei deputati - la camera decisionale - e che entri in vigore il primo ottobre di quest'anno e non il primo gennaio come previsto dal governo. (Rob)