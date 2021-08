Speciale energia: Descalzi (Eni), area strategica per investire nella transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Golfo rappresenta un’area strategica per Eni, per investire nella transizione di diversi settori e in tutto ciò che ci allontanerà dal petrolio come risorsa energetica primaria, consentendoci di utilizzare forme come le biomasse e generare nuovi prodotti per l’energia, la mobilità o la circolarità nella chimica. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervenuto oggi al convegno “La bella energia dell’Italia” organizzato a Roma nel Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos. “Gli Emirati stanno investendo molto sul cambiamento e sulla trasformazione energetica, non solo nel solare ma anche nella cattura della CO2, nella circolarità e nella chimica: prevediamo di investire nel paese circa 20 miliardi nei prossimi cinque o sei anni”, ha detto. (Rin)