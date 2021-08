Speciale energia: Di Maio, cambiamenti climatici hanno reso centrale tema dell’energia e della sua produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapido passo dei cambiamenti climatici ha reso centrale e strategico il tema dell’energia, della sua produzione e del suo trasporto. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo oggi all’evento “La Bella Energia dell’Italia”. Il ministro ha ricordato che secondo la comunità scientifica per limitare il riscaldamento globale è necessario raggiungere zero emissioni nette di C02 entro il 2050 e “ciò significa ripensare il modello di sviluppo economico disaccoppiando la crescita economica dalle emissioni e accelerando la transizione verso un’economia sostenibile e circolare”. Per Di Maio il sistema energetico è fondamentale nel percorso affinché già al 2030 sia conseguibile una trasformazione sostanziale in linea con il Green Deal europeo, l’accordo di Parigi sul clima e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. “In questa prospettiva la leadership della presidenza italiana del G20 su energia, clima e finanza verde si sta sviluppando in sinergia con il ruolo che l’Italia ricopre nell’ambito della Cop26”, ha affermato Di Maio. Il responsabile della Farnesina ha sottolineato che la diplomazia italiana lavora per sostenere la piena decarbonizzazione del sistema energetico attraverso il passaggio dal sistema lineare a quello circolare attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili, di sistemi flessibili, tramite la decentralizzazione, l’efficientamento, lo sviluppo di città intelligenti, la ricerca e innovazione, impegni finanziari per l’adattamento e la mitigazione, la lotta alla povertà e giustizia sociale, la sostenibilità economica nella transizione. Il ministro ha osservato come quest’ultimo aspetto sia essenziale. Infatti, per Di Maio “riuscire a garantire ed anticipare se possibile gli obiettivi sfidanti in termini di neutralità climatica va fatto evitando che ciò si traduca in una desertificazione dei comparti industriali”. Per il ministro investire in ricerca, sviluppo e nuove tecnologie aumentando il livello di cooperazione tra Stati è quindi essenziale. (Res)