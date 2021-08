Speciale energia: Descalzi (Eni), fondamentale essere pragmatici anche nella burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica è una sfida importante da vivere insieme, perché siamo tutti complementari: non deve esserci ideologia e soprattutto dovrà essere neutrale. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervenuto oggi al convegno “La bella energia dell’Italia” organizzato oggi a un mese dall’inizio di Expo Dubai. “In questo processo la tecnologia rappresenta una componente fondamentale, ma la parola chiave dovrà essere pragmatismo: è inutile innovare e investire in nuove tecnologie quando si ha un sistema medievale che non ti permette di scaricare a terra questi sforzi”, ha detto. (Rin)