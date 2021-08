Speciale energia: Caio (Saipem), transizione è grande opportunità, concetto di filiera è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova frontiera della transizione energetica, così come la realizzazione di nuovi impianti, rappresentano per l’Italia un’importante opportunità di export, e in questo contesto l’Expo è una piattaforma fondamentale: si tratta di una sfida di sistema, e i concetti di alleanze e di filiera diventano fondamentali. Lo ha detto Francesco Caio, amministratore delegato di Saipem, intervenuto oggi al convegno “La bella energia dell’Italia” organizzato a un mese dall’inizio dell’esposizione universale. (Rin)