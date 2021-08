Speciale energia: Venturini (Enel X), abbattere emissioni di gas climalteranti è prioritario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità adesso è abbattere le emissioni di gas climalteranti: in questo senso l’Italia ha fatto passi avanti importanti in termini di tecnologie applicate, arrivando a produrre circa il 10 per cento di tutte le rinnovabili in Europa. Lo ha detto Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X, intervenuto oggi al convegno “La bella energia dell’Italia” organizzato oggi a un mese dall’inizio di Expo Dubai. “Allo stesso tempo, dobbiamo aumentare la nostra produzione di rinnovabili e arrivare a sette gigawatt all’anno per raggiungere gli obiettivi dei prossimi anni: e per fare ciò dobbiamo risolvere velocemente problemi fondamentali come la lentezza della burocrazia”, ha detto. (Rin)