Roma 2021: Radicali, con Roma Futura per una Capitale a misura dei cittadini

- "Abbiamo aderito alla lista Roma Futura perché abbiamo visto in questa avventura l'unico elemento di novità, e allo stesso tempo di discontinuità, di queste elezioni amministrative". Così Leone Barilli, segretario di Radicali Roma, a margine della conferenza stampa di presentazione dei candidati e delle candidate della lista Roma Futura. "Una lista civica ma con un forte valore politico capace di coagulare quanto di meglio la società civile romana ha espresso in questi anni: reti sociali e mondo dell'associazionismo che molto spesso hanno sopperito alle carenze dell'amministrazione e che hanno prodotto welfare sociale a difesa dei più deboli. Simone Sapienza, candidato Radicale nella Lista comunale Roma Futura, e le altre candidate e candidati nei municipi, saranno i portavoce delle iniziative che riteniamo prioritarie: la riforma istituzionale di Roma, per coniugare il carattere universale della città con quello della prossimità, e un radicale cambio della politica sicuritaria in materia di droga. Il decentramento amministrativo non è più sufficiente per assicurare enti di prossimità efficienti in grado di corrispondere ai bisogni delle persone, soprattutto quelle in difficoltà, in tempi rapidi e in maniera efficace: c'è bisogno di un ripensamento generale della struttura amministrativa della città. Inoltre, crediamo che anche sul contrasto alla criminalità Roma possa e debba essere quel luogo di dibattito e di sperimentazione di politiche innovative in linea con le urban drug policies europee: da un lato serve superare l'approccio securitario finora dimostratosi insufficiente, dall'altro farsi carico dei consumatori. A Roma si muore di eroina, le vittime sono anche donne, giovani. L'Ama nel 2020 ha raccolto sul territorio romano 140.000 siringhe, il 40 per cento in più del 2019. Abbiamo scelto Roma Futura, per una città che sappia interpretare le grandi trasformazioni in atto nel mondo mettendo al centro i diritti delle persone". (Com)