Messico: investimenti nel settore minerario in crescita annua del 42,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2021, riassume il quotidiano "El Financiero", l'oro è stato venduto a un prezzo medio di 807,1 dollari l'oncia, il 9,7 per cento in più s anno, mentre argentone rame sono cresciuti rispettivamente del 61 e del 65,7 per cento. Prezzi che secondo il funzionario rimarranno stabili nel corso dell'anno, sto che la ripresa dei contagi del nuovo coronavirus spinge gli investitori a scommettere su asset meno rischiosi, come quello dei metalli. "Spiace dire che il prezzo dell'oro e dell'argento ne beneficiano da questa situazione, ma prevediamo che a fronte di una nuova ondata i prezzi possono ancora crescere nei prossimi mesi", ha osservato. (Mec)