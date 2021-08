Libia: Dabaiba organizza incontro con ministro Petrolio e presidente Noc il prossimo 5 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha organizzato per il prossimo 5 settembre un incontro con i vertici delle istituzioni petrolifere del Paese. Secondo quanto riferisce una nota dell’ufficio di Dabaiba all’incontro parteciperanno il ministro del Petrolio libico, Muhammad Aoun, e il presidente della National Oil Corporation, Mustafa Sanallah. L’obiettivo dell’incontro è dare seguito al lavoro del ministero e delle sue istituzioni affiliate e identificare i problemi che affliggono lo svolgimento dei loro compiti. Ieri, 30 agosto, l’Autorità di controllo amministrativo ha chiesto al primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, di accelerare il processo di formazione del nuovo consiglio di amministrazione della National Oil Corporation (Noc, l'azienda petrolifera statale libica). La richiesta è arrivata sulla base di una lettera del ministro del Petrolio, Muhammad Aoun, indirizzata al primo ministro e relativa alla ricostruzione del Consiglio di amministrazione della Noc. Secondo quanto dichiarato in una nota dall’Autorità di controllo amministrativo, la legislazione libica stabilisce che la Noc sia legata al ministro del Petrolio e che abbia l’autorità di supervisionare il suo lavoro. La dichiarazione arriva dopo la decisione, da parte del ministro Aoun, di sospendere il presidente uscente della Noc, Mustafa Sanallah, ordinando un’indagine amministrativa contro di lui, accusato di essersi recato all’estero senza permesso e di insistere per voler continuare il suo lavoro al di fuori della Libia. Secondo il comunicato, la richiesta è arrivata anche sulla base di alcuni membri della Camera dei rappresentanti, che hanno chiesto di cambiare il consiglio di amministrazione. Il comunicato dell'Autorità di controllo amministrativo ha indicato che la decisione di nominare Mustafa Sanallah presidente della Noc è stata emessa dal sottosegretario al ministero del Petrolio e il consiglio di amministrazione non è stato ricostituito per più di sette anni, nonostante la presenza di numerose violazioni. (Lit)