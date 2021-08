Roma: 14 scuole cardioprotette nel Municipio XIII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Cardioprotezione - Famiglie sicure del Municipio XIII, "è nato da una segnalazione di una mamma con un bambino affetto da una patologia cardiaca grave che frequentava un istituto scolastico privo di defibrillatore nonché di personale formato e qualificato poter poterlo utilizzare". Lo si legge in una nota del Municipio Roma XIII. "Il Municipio XIII, pur in assenza di una normativa nazionale che preveda l’obbligatorietà di tale tipo di dotazione nelle scuole, ha deciso di accogliere la richiesta e di provvedere alla fornitura dei defibrillatori ed alla necessaria formazione degli insegnanti per il loro utilizzo, in tutte le scuole del Municipio che ne facessero richiesta. Ad oggi sono già 14 le scuole cardioprotette del Municipio XIII". (segue) (Com)