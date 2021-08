Mobilità: Morelli su monopattini, mettiamo immediatamente mano alle regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Morelli, viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, afferma: "Ancora un incidente mortale dopo una rovinosa caduta dal monopattino elettrico. È il sesto dall'inizio dell'anno. Tragedie simili - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - non possono più essere tollerate. È evidente che l'utilizzo di questo mezzo sostenibile, incentivato dal precedente governo con troppa leggerezza, più che un beneficio per l'ambiente si è trasformato in un fattore di rischio per gli utenti. Ed è altrettanto evidente che la regolamentazione dei monopattini non può più essere rinviata". Morelli prosegue: "Ben vengano le iniziative prese in autonomia da Comuni e Regioni, ma il problema deve essere affrontato e risolto a livello nazionale. Il Parlamento ed il governo sono al lavoro per emendare gli errori del passato, fissando regole certe, tra cui l'estensione dell'obbligo di casco e l'ipotesi di patentino per i minori, a vantaggio della sicurezza di tutti". (Com)