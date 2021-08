Russia: Putin da stasera in visita nell'Estremo oriente del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Russia Vladimir Putin si recherà oggi nell'Estremo oriente russo il vista del Forum economico orientale (Eef) in programma dal 2 al 4 settembre. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, precisando che il presidente partirà questa sera per Vladivostok. Nell'agenda di Putin per domani, secondo il portavoce, c'è un incontro con alcuni studenti mentre successivamente il presidente parteciperà all'inaugurazione online di alcune strutture sociali nella repubblica russa del Dagestan. Giovedì Putin visiterà il Centro di addestramento marittimo dell'Estremo oriente nell'università Admiral Nevelskoj, prima di partecipare ad alcuni incontri sullo sviluppo economico della regione. Il Forum Eef inizierà il 2 settembre e Putin parteciperà alla cerimonia online per la firma di alcuni documenti legati ad investimenti nell'Estremo oriente russo. Putin interverrà anche ad una sessione plenaria del Forum alla quale parteciperanno i leader politici di Kazakhstan, Mongolia, Argentina, Cina, India e Thailandia. (Rum)