Afghanistan: Sullivan, evacuazioni proseguiranno attraverso canali diplomatici

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha difeso il ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan e ha confermato l'impegno dell'amministrazione di Joe Biden a far evacuare le persone rimaste nel Paese attraverso mezzi diplomatici. “Proseguiamo la nostra missione per evacuare, si è semplicemente passati da una missione militare a una missione diplomatica. E abbiamo una notevole influenza sui talebani per garantire che qualsiasi cittadino americano rimasto possa essere evacuato", ha detto Sullivan intervenendo alla trasmissione televisiva "Good Morning America". I circa 100 cittadini statunitensi rimasti in Afghanistan, ha proseguito, sono stati contattati “ripetutamente” durante le evacuazioni per raggiungere l'aeroporto o il punto di raduno e lavoreremo con ogni mezzo diplomatico disponibile per far sì che il piccolo gruppo che rimane possa essere evacuato". Sullivan ha poi difeso le decisioni del presidente Biden, sottolineando che queste sono state prese nel migliore interesse degli Stati Uniti. Il consigliere non ha quindi escluso che gli Usa possano fornire aiuti ai talebani in futuro, confermando che Washington continuerà a fornire assistenza umanitaria "direttamente" al popolo afgano senza passare attraverso i talebani ma tramite le istituzioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e altre organizzazioni non governative. (Nys)