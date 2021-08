Serbia-Danimarca: presidente Vucic e ministro danese Kofod, focus su relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri danese, Jeppe Kofod, oggi in visita a Belgrado. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, al centro dell'incontro sono stati i rapporti bilaterali fra i due Paesi. Kofod ha espresso una valutazione positiva sulla ripresa dell'economia serba, indicando la possibilità di approfondire la cooperazione blaterali. Vucic ha ringraziato la Danimarca per il suo continuo sostegno al percorso europeo della Serbia. Il capo dello Stato serbo ha poi espresso soddisfazione per l'intensificazione del dialogo politico tra Serbia e Danimarca, come dimostra la visita odierna di Kofod. I due interlocutori hanno anche discusso della situazione nella regione dei Balcani occidentali. Il presidente Vucic ha sottolineato la necessità di preservare la pace e la stabilità e il ministro Kofod ha accolto con favore l'iniziativa Open Balkans per una libera circolazione di persone e beni all'interno della regione balcanica. (Seb)