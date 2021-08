Italia-Cile: il 13 settembre Country Presentation per le aziende italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore agroindustriale, compresi quelli ittico e forestale, è secondo solo al settore estrattivo nelle esportazioni; per affrontare la crescita della domanda estera, il Cile deve ammodernare e ottimizzare il ciclo produttivo e logistico ricorrendo all'automazione. Sono poi previsti forti investimenti nel settore delle infrastrutture nei prossimi anni, soprattutto nel campo delle opere pubbliche. Il Cile infine prevede di rinnovare la matrice energetica basandola interamente sulle energie rinnovabili entro il 2040: sono previsti forti investimenti in centrali eoliche e solari, che sostituiranno gli attuali impianti a carbone. (segue) (Com)