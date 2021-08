Italia-Cile: il 13 settembre Country Presentation per le aziende italiane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scopo della "Country Presentation Cile" è di illustrare alle aziende italiane partecipanti le politiche di attrazione investimenti poste in essere dal governo cileno, e le grandi opportunità che offre il paese. Saranno presentati tre settori economici chiave all'interno di una tavola rotonda in cui verranno illustrate anche alcune storie di successo di aziende italiane che hanno investito nel mercato cileno. Agroindustriale, compresa la meccanizzazione agricola, le tecnologie per la trasformazione alimentare e il packaging; Infrastrutture, comprese le costruzioni e l'edilizia; Energie alternative, compreso il solare, l'eolico, stoccaggio, reti elettriche e efficienza energetica nei settori minerario, industriale, Pmi e residenziale. (Com)