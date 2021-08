Afghanistan: Gasparri (FI), da Onu campagna superficiale mentre violenza dilaga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia, definisce "incredibile la superficialità con cui a livello internazionale si affronta la crisi afghana. L'Onu arriva al punto di votare risoluzioni che sostengono il principio 'partenze sicure' da Kabul. Mentre lì la violenza dilaga e a quella dei talebani si aggiunge l'azione criminale dell'Isis - continua il parlamentare in una nota -, si usa un linguaggio che sembra quello delle campagne di informazione sul traffico tipo 'viaggiare informati'. Con la fuga e con atteggiamenti remissivi si abbandona un intero popolo nelle mani di oscurantisti come i talebani e si espone la comunità internazionale alla ripresa del terrorismo islamico dell'Isis e di altri gruppi". L'esponente di FI aggiunge: "E l'Onu parla di 'partenze sicure' come se in Afghanistan ci fosse da regolare il contro esodo delle vacanze... In che mani siamo finiti". (Com)