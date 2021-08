Covid: successo adesioni campagna vaccinale della Sapienza a favore degli studenti dell'Ateneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successo di adesioni alla campagna vaccinale della Sapienza a favore delle studentesse e degli studenti dell'Ateneo. Dal primo settembre partono le vaccinazioni al Centro Cupa del policlinico Umberto I. "Le studentesse e gli studenti della Sapienza che devono effettuare la prima dose vaccinale - si legge in una nota - potranno farlo da mercoledì 1 settembre al Policlinico Umberto I. Le vaccinazioni saranno effettuate al Centro vaccinale Cupa presso la Clinica Urologica, e proseguiranno nelle giornate di giovedì 2 settembre, venerdì 3 settembre, lunedì 6 settembre e martedì 7 settembre. Contestualmente verrà fissato l'appuntamento per la seconda dose. L'iniziativa è stata accolta con favore dagli universitari della Sapienza. Infatti sono già esauriti i posti disponibili per le prime tre date. Restano aperte ancora alcune possibilità per lunedì 6 e martedì 7 settembre". (segue) (Com)