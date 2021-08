Covid: successo adesioni campagna vaccinale della Sapienza a favore degli studenti dell'Ateneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ritenuto importante offrire alle studentesse e agli studenti di rientro dalle vacanze una opportunità in più per vaccinarsi - ha dichiarato la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni - l'azione sinergica con il Policlinico Umberto I e la Regione Lazio ci consentirà di affrontare il nuovo anno accademico con un livello di sicurezza ancora maggiore. È indispensabile che i giovani riprendano a frequentare l'Ateneo perché la socialità è una componente fondamentale della vita universitaria. L'adesione degli studenti a questa iniziativa costituisce un segnale importante". "Prosegue il lavoro congiunto Sapienza - Policlinico Umberto l per ampliare la platea dei giovani vaccinati - dichiara Fabrizio d' Alba, direttore generale del Policlinico Umberto I - L' impegno dei nostri professionisti medici per questa iniziativa straordinaria dedicata agli studenti della Sapienza, che va ad affiancarsi al lavoro ordinario di vaccinazioni che dall' inizio della campagna non si è mai interrotto, va nella direzione di amplificare ed aumentare l'impegno di tutti per tornare ad affrontare le normalità attività in massima sicurezza". (segue) (Com)