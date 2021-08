Polonia: Corte costituzionale rinvia decisione su primazia della costituzione su diritto Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale polacca ha nuovamente prorogato la decisione sulla questione della supremazia della costituzione nazionale sul diritto europeo. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Pap”. Il tema sarà affrontato dall’organo in una nuova udienza il 22 settembre alle ore 11. La questione è stata sollevata dal premier, Mateusz Morawiecki, ed è stata oggetto di una seduta oggi dopo una pausa di un mese e mezzo dalla prima udienza. Questa si è svolta il 13 luglio e ha dato occasione ai partecipanti al procedimento di presentare le loro posizioni. I rappresentanti del presidente Andrzej Duda, del Sejm – la camera bassa del Parlamento – e del Procuratore generale Zbigniew Ziobro hanno sostenuto la posizione del primo ministro sulla primazia della costituzione sul diritto Ue. Di opinione opposta è stato invece il difensore civico. Pomo della discordia tra Varsavia e Bruxelles è da tempo la questione della riforma della giustizia nel Paese centroeuropeo. L’Ue teme che le riforme messe in atto dalla maggioranza guidata da Diritto e giustizia (PiS) minino l’indipendenza della magistratura polacca. Varsavia accusa invece le autorità europee di ingerire in affari interni sui quali l’Ue non ha alcuna competenza, ovvero l’organizzazione della giustizia nazionale. (segue) (Vap)