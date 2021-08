Imprese: Fiorini (Lega), ripartenza settore fiere iniezione fiducia per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inaugurazione di Cibus, il Salone internazionale dell'alimentazione, giunto alla 20ma edizione e finalmente in presenza, ma ancora di più la presenza di operatori del settore, anche internazionali, è un'iniezione di fiducia per tutto il sistema economico-produttivo. Lo sottolinea la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive della Camera. "Le fiere, uno dei comparti maggiormente penalizzati dal Covid, sono uno dei driver principali della nostra economia. Un segnale importantissimo per le imprese italiane, la filiera agroalimentare, il settore fieristico, il made in Italy e tutto l'export. Grazie alla Lega al governo riparte un settore strategico ed un'eccellenza del nostro sistema produttivo per tornare ad essere competitivo soprattutto a livello internazionale", conclude.(Com)