Nord Macedonia-Grecia: colloquio tra premier Zaev e ministro Dendias, focus su relazioni

- Il premier della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri della Grecia, Nikos Dendias, in visita ufficiale a Skopje. Secondo una nota del governo macedone, Zaev e Dendias hanno valutato positivamente il continuo rafforzamento del dialogo politico fra i due Paesi negli ultimi anni. All'incontro, a cui ha partecipato anche la delegazione greca oltre che il ministro macedone degli Esteri, Bujar Osmani, Zaev ha espresso gratitudine per il sostegno dato dal governo greco al Paese balcanico nel suo processo di adesione all'Ue. Nella riunione odierna è stata sottolineata anche l'importanza della cooperazione economica, che riflette l'amicizia e la cooperazione dei due Paesi in diversi ambiti, derivanti dall'attuazione dell'Accordo di Prespa. Durante l'incontro è stato infine ribadito che la Grecia rimane un forte sostenitore della Macedonia del Nord e dei Paesi della regione nei loro sforzi per l'integrazione europea. (Seb)