Speciale difesa: Afghanistan, lo Stato islamico rivendica il lancio di razzi sull'aeroporto a Kabul

- Lo Stato islamico ha rivendicato la responsabilità di un attacco missilistico avvenuto presso l'aeroporto di Kabul. E' quanto riferisce il gruppo "Nasher News" su Telegram. "Con la grazia di Dio onnipotente, i soldati del califfato hanno preso di mira l'aeroporto internazionale di Kabul con sei razzi Katyusha", si legge nella rivendicazione. Fonti statunitensi hanno riferito che la difesa antimissilistica Usa ha intercettato almeno cinque razzi lanciati contro l'aeroporto di Kabul. In precedenza, la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha detto che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato informato "dell'attacco missilistico contro l'aeroporto internazionale Hamid Karzai" a Kabul e ha ribadito "l'ordine ai comandanti di raddoppiare gli sforzi per dare priorità a tutto il necessario per proteggere le nostre forze sul terreno". Il lancio di razzi è avvenuto meno di 48 ore prima che gli Stati Uniti completino il ritiro militare dall'Afghanistan. L'attacco missilistico è avvenuto il giorno dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco con droni contro un veicolo che, secondo i funzionari statunitensi, rappresentava una "minaccia imminente dello Stato islamico del Khorasan" per l'aeroporto internazionale di Kabul. Gli aerei militari statunitensi hanno continuato con le evacuazioni dall'aeroporto dopo l'attacco missilistico. (Res)