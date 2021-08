Speciale difesa: Finlandia e Lettonia concludono accordo su sistema comune di veicoli corazzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri della Difesa di Finlandia e Lettonia e la compagnia di equipaggiamento militare Patria, hanno concordato le basi per un sistema comune di veicoli corazzati. Lo ha reso noto il dicastero di Helsinki, secondo cui “gli accordi contrattuali riguardano l'attuazione di un programma di sviluppo per costruire e salvaguardare la mobilità operativa dell'esercito su veicoli a ruote”. Inoltre, la Finlandia e la compagnia statale Patria hanno firmato una lettera di intenti sulla fornitura di 160 mezzi corazzati nel 2023. "Lo scopo dell'accordo è stabilire un quadro collaborativo per la fase di appalto del programma", ha precisato la Finlandia. Il programma è aperto per l’adesione anche ad altri Paesi, ha aggiunto il ministero finlandese. (Sts)