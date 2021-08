Speciale difesa: Hamas e Jihad islamica condannato incontro fra Abbas e ministro Difesa Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I movimenti palestinesi Hamas e Jihad islamica hanno criticato il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, per aver incontrato il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, domenica sera a Ramallah. L’incontro fra Abbas e Gantz, il primo tra leader israeliani e palestinesi negli ultimi dieci anni, “rappresenta una pugnalata alle spalle del popolo palestinese e di ciò che ha sacrificato”, ha detto il portavoce di Hamas, Abd al Latif al Qanou in una nota. Secondo il portavoce di Hamas si tratta di “un tradimento del sangue dei martiri”. Un altro portavoce di Hamas, Hazim Qasim, ha accusato Abbas di “incoraggiare i Paesi arabi a normalizzare le relazioni con Israele, indebolendo la posizione palestinese che rifiuta la normalizzazione”. Da parte sua, il portavoce della Jihad islamica, Tariq Silmi, ha criticato Abbas per aver incontrato Gantz, ex capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf). “Il sangue dei bambini uccisi dall’esercito per ordine di Gantz non si è ancora asciugato, anche il presidente Abbas lo incontra a Ramallah”. (Res)