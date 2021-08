Afghanistan: talebani posano con armi e mezzi militari lasciati all’aeroporto di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche ore dopo il completo ritiro delle forze straniere dall’Afghanistan, i leader talebani hanno attraversato vittoriosi l’aeroporto di Kabul scortati da miliziani abbigliati con divise ed equipaggiamento militare di produzione occidentale. Nelle immagini diffuse sui vari profili Twitter legati ai talebani e dalle agenzie di stampa internazionali, i militanti talebani ispezionano e si scattano selfie su mezzi e velivoli abbandonati dagli Stati Uniti e dalle forze Nato che per 20 anni hanno gestito l’aeroporto di Kabul. Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha guidato un gruppo di funzionari talebani all’interno degli hangar dell’aeroporto inneggiando alla vittoria contro gli Stati Uniti: “Congratulazioni all'Afghanistan. Questa vittoria appartiene a tutti noi", ha detto Mujahid ai giornalisti. "Gli Stati Uniti sono stati sconfitti, non hanno potuto raggiungere i loro obiettivi attraverso operazioni militari", ha aggiunto. L'unità delle forze speciali talebane, la “Badri 313”, ha posato per le foto, brandendo fucili di fabbricazione Usa, tra cui M-4m e sventolando la bandiera talebana. (segue) (Res)