Afghanistan: talebani posano con armi e mezzi militari lasciati all’aeroporto di Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tempo uno dei siti più sicuri dell'Afghanistan, il terminal passeggeri dell'aeroporto è stato lasciato nel caos con bossoli di proiettili vuoti sparsi sul pavimento vicino a tutti gli ingressi. Garantire la sicurezza dell'aeroporto è ora una questione chiave e i talebani hanno ripetutamente affermato che non accetteranno alcuna presenza militare straniera in Afghanistan, nonostante vi siano trattative con la Turchia per assumere la gestione civile dell'aeroporto. Diverse immagini mostrano i talebani a bordo di elicotteri dismessi delle Forze armate afgane e di velivoli, tra cui un C-130. Come dichiarato dal capo del Comando centrale degli Stati Uniti, generale Kenneth McKenzie, 73 velivoli lasciati presso l’aeroporto di Kabul sono stati "smilitarizzati" o resi inservibili prima del ritiro totale delle truppe Usa. Anche i circa 70 veicoli tattici corazzati Ha detto che il Pentagono, che ha formato una forza di quasi 6.000 soldati per occupare e gestire l'aeroporto di Kabul durante il ponte aereo, ha lasciato circa 70 veicoli tattici corazzati Mrap - che possono costare fino a 1 milione di dollari ciascuno – sono stati resi inservibili prima della partenza. Gli Usa hanno lasciato presso l’aeroporto di Kabul anche il sistema difesa di difesa C-Ram in grado di intercettare razzi, proiettili di artiglieria e colpi di mortaio. Ieri il sistema è riuscito a intercettare cinque razzi lanciati contro l’aeroporto di Kabul, mentre era in corso il ritiro degli ultimi militari statunitensi. (Res)