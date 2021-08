Energia: Del Pizzo (Terna), rete ha ruolo strategico e abilitante nel processo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della rete nella transizione energetica è strategico e abilitante, e abbiamo davanti la sfida di realizzare nei prossimi dieci anni almeno 60 mila megawatt di nuove capacità rinnovabili in Italia: energia che dovrà essere trasportata dal Sud al Nord, dove si registrano consumi più elevati. Lo ha detto Francesco Del Pizzo, direttore Strategie di sviluppo rete e Dispacciamento di Terna, intervenuto oggi al convegno “La bella energia dell’Italia” organizzato a un mese dall’inizio di Expo Dubai. “Gli investimenti di Terna sono tutti sostenibili e focalizzati sulla possibilità di abilitare la transizione: un impegno da realizzare in modo intelligente, non solo con infrastrutture funzionali allo sviluppo di fonti rinnovabili e decarbonizzazione, ma anche attraverso progetti di innovazione e digitalizzazione in cui crediamo fortemente”, aggiungendo che sostenibilità, innovazione e digitalizzazione sono i “pilastri del Piano di sviluppo 2021 di Terna”. La società, ha concluso Del Pizzo, è partner di Padiglione Italia all’esposizione universale ed esporrà “un’opera d’arte che si chiama Driving Energy: un’installazione di grandi dimensioni realizzata con materiali sostenibili, che vuole rappresentare il sistema di trasporto dell’energia elettrica”.(Rin)