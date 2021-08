Cdp: Giacomoni (FI), auspico che Patrimonio Rilancio si trasformi presto in Fondo sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'auspicio del deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, è che "grazie anche a Patrimonio Rilancio, i cui criteri per l'investimento sono stati fissati dal ministero dell'Economia e delle Finanze con apposito decreto e con l'apporto decisivo di Cassa depositi e prestiti, l'Italia possa affrontare le sfide post-pandemiche che l'attendono, sia sul versante interno, sia a livello internazionale in termini di competitività del nostro sistema-Paese". In un'intervista a "Economy", il membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti aggiunge: "La mia speranza è che Patrimonio Rilancio si trasformi nel tempo in un vero e proprio Fondo sovrano italiano o Fondo strategico nazionale, gestito da Cdp, con il coinvolgimento delle maggiori istituzioni finanziarie italiane, indirizzando volontariamente anche gran parte del risparmio privato verso l'economia reale". (Com)