Mali: Consiglio di sicurezza Onu rinnova le sanzioni per un anno

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato per un anno le sanzioni imposte contro individui ed entità presi di mira in Mali per aver ostacolato l'accordo di pace del 2015. Le sanzioni, fa sapere la Missione di pace delle Nazioni Unite in Mali (Minusma), includono un divieto di viaggio di un anno e un congelamento dei beni fino al 31 agosto del prossimo anno. Le personalità oggetto delle sanzioni sono accusate di coinvolgimento nella pianificazione, attuazione o perpetrazione di atti che violano il diritto umanitario internazionale, inclusi attacchi a personale medico o umanitario. Il Consiglio di sicurezza ha inoltre chiesto al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, di includere nel suo prossimo rapporto su Minusma un aggiornamento sulle misure adottate per garantire che le persone sanzionate non beneficino di alcun sostegno delle Nazioni Unite in Mali. (segue) (Nys)