Mali: Consiglio di sicurezza Onu rinnova le sanzioni per un anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo rapporto trimestrale pubblicato ieri, la Minusma ha denunciato che gli attacchi armati in Mali sono aumentati del 25 per cento nel secondo trimestre di quest’anno, quando almeno 527 civili sono stati uccisi, feriti, rapiti o dispersi. Le aree del Mali centrale sono quelle più colpite dalle violenze: Douentza, Djenne, Bandiagara, Niono, Mopti, Segou e Koro. La missione rileva anche un “preoccupante aumento degli incidenti legati all’estremismo violento in diverse regioni del sud del Mali come Koutiala e Sikasso, e lungo il confine con il Burkina Faso”. I gruppi terroristici jihadisti – Jama’at Nasr al Islam wal Muslimin (Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani, Jnim) legato ad al Qaeda e lo Stato islamico nel Grande Sahara (Isgs) – sono responsabili della stragrande maggioranza degli atti violenti, ovvero 287 casi, ma gli investigatori delle Nazioni Unite denunciano anche i gruppi di autodifesa della comunità, il più delle volte formati attorno ai tradizionali cacciatori dozo, con 157 casi. Anche qui si parla di omicidi ma anche di rapimenti a scopo di riscatto. Sei casi sono attribuiti anche a gruppi armati firmatari dell’accordo di pace. (segue) (Nys)