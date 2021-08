Mali: Consiglio di sicurezza Onu rinnova le sanzioni per un anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul modus operandi dei gruppi terroristici jihadisti, oltre agli omicidi, alla posa di ordigni esplosivi improvvisati, o ai rapimenti, Minusma punta ad attentati contro scuole, con incendi di apparecchiature e minacce fatte contro gli insegnanti e contro le famiglie dei bambini allievi. Nel rapporto vengono accusate anche le forze di sicurezza: in primis i militari del Mali, con 46 casi (ovvero il 9 per cento di atti di violenza contro i civili nel Paese), ma anche i militari regionali e internazionali – vale a dire Barkhane, caschi blu e forza G5 Sahel – con 31 casi, ovvero il 6 per cento delle violenze osservate. Il rapporto rileva infine che nelle aree dove sono stati firmati accordi locali di non aggressione con gruppi jihadisti le popolazioni hanno logicamente subito meno violenze, ma che hanno d’altro canto dovuto rinunciare a un gran numero delle loro libertà fondamentali, soprattutto donne e ragazze, costrette a portare il velo sotto la minaccia di essere frustate, e a cui è vietato partecipare a qualsiasi programma informativo. Gli abitanti sono anche soggetti a tasse sul bestiame, sulle imprese o sui raccolti. (Nys)