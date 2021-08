Germania: Merkel, accoglieremo cittadini afgani che hanno bisogno di asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non accetterà solo cittadini afgani che hanno cooperato con le forze militari e civili tedesche, ma anche gli afgani che hanno bisogno di asilo. Lo ha affermato oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel in conferenza stampa dopo l’incontro con l’omologo austriaco Sebastian Kurz. “Abbiamo sempre detto che vogliamo accettare non solo il personale locale”, ha detto Merkel. “Tutti hanno visto le condizioni nell'aeroporto di Kabul. Anche le persone che hanno bisogno di asilo sono state accettate", ha detto Merkel. La Germania può evacuare fino a 40 mila collaboratori locali, ha continuato la cancelliera. "Attualmente ci concentriamo sul personale locale, il cui numero è di gran lunga superiore a 300, per un totale forse tra 10 e 40 mila persone", ha detto Merkel. Non tutti potrebbero voler lasciare l'Afghanistan, ha aggiunto, osservando che "questo dipenderà molto dalle condizioni create dai talebani”.(Geb)