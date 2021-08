Afghanistan: Merkel, in corso negoziati con Qatar e Turchia su ripresa operazioni aeroporto di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso negoziati con il Qatar e la Turchia sulla ripresa delle operazioni dell'aeroporto di Kabul e la Germania è pronta a fornire supporto tecnico. Lo ha affermato oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel in conferenza stampa dopo l’incontro con l’omologo austriaco Sebastian Kurz. "Stiamo parlando di quando l'aeroporto inizierà a funzionare, abbiamo negoziato con Qatar e Turchia. Il nostro ministro degli Esteri (Heiko Maas) ha chiarito che siamo pronti a fornire assistenza tecnica", ha detto Merkel. La cancelliera ha aggiunto che l'aeroporto di Kabul è di fondamentale importanza per l'Afghanistan in termini di assistenza medica e umanitaria. (Geb)