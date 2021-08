Speciale difesa: Gelmini, servono unica politica estera Ue ed esercito europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, afferma che "mai come in questo momento si avverte la necessità di un’Europa forte, che sia in grado di difendere i propri confini e che sappia affrontare le crisi internazionali con coerenza, ma anche e soprattutto con solidarietà. La necessità - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - di un’Europa che parli e agisca con una sola voce, su temi fondamentali quali la politica estera, di difesa e di sicurezza comuni. Argomenti che sono drammaticamente all’ordine del giorno per via della crisi in Afghanistan, ma che già da almeno 20 anni il presidente Silvio Berlusconi ha sollevato e invocato quali principi essenziali per una migliore coesione europea". Gelmini, poi, osserva: "Serve, dunque, una svolta all’interno dell’Ue, per avere finalmente una strategia complessiva che tenga conto della probabile prossima crisi migratoria, dei nuovi equilibri geopolitici che si vanno definendo, e della necessità di dotarsi di un esercito europeo con l’obiettivo primario di difendere i confini dell’Unione". (Com)