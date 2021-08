Speciale difesa: Corea del Sud-Egitto, accordo su espansione cooperazione nell'industria della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Corea del Sud, Suh Wook, ha incontrato il ministro della Produzione militare dell'Egitto, Mohamed Ahmed Morsi, nel corso di una visita al Cairo, parte di un viaggio ufficiale di due giorni in quel Paese nordafricano. I due ministri hanno discusso l'espansione della cooperazione bilaterale nell'industria della difesa. Il ministro sudcoreano ha dichiarato che Seul è pronta ad assistere l'Egitto nella modernizzazione delle sue Forze armate. "I due ministri (...) hanno concordato di rafforzare la cooperazione per conseguire risultati concreti nell'industria della Difesa", recita una nota diffusa dal ministero della Difesa sudcoreano a margine dell'incontro. Come provvedimento preliminare, i due ministri hanno stabilito di espandere le comunicazioni a livello di alti funzionari. La visita di Suh in Egitto è iniziata ieri, 30 agosto, su invito del capo della Difesa dell'Egitto, Mohamed Ahmed Zaki Mohamed. Suh è il primo ministro della Difesa sudcoreano a recarsi in visita ufficiale in Egitto, e l'agenda della sua visita prevede un incontro col presidente Abdel Fattah al Sisi, prima di proseguire alla volta dell'Oman. (Git)