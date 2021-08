Speciale difesa: Afghanistan, Mulè, Italia ha fatto molto, oltre 5 mila civili salvati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia ha fatto moltissimo in questa fase emergenziale: sono più di 5.000 i cittadini afghani che abbiamo 'salvato' in condizioni davvero al limite. Sono donne, bambini, profughi, vittime di una guerra che nega loro i diritti fondamentali di civiltà". Lo ha detto Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, ad "Agorà Estate", su Rai tre. "Per questo grande sforzo operativo e umanitario vanno ringraziate le nostre Forze armate e l'intelligence che hanno svolto un lavoro straordinario: oggi alle 17 a Ciampino arriveranno gli ultimi militari di ritorno dall'Afghanistan e saremo lì a ringraziarli e ad accoglierli", ha aggiunto. (Com)