Covid: Ue reintroduce restrizioni a viaggi non essenziali da Usa e Israele

- Il Consiglio dell'Unione europea ha reintrodotto restrizioni ai viaggi non essenziali provenienti da Stati Uniti, Israele, Kosovo, Libano, Montenegro e Macedonia del Nord. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che, a seguito di un riesame nell'ambito della raccomandazione sulla graduale soppressione delle restrizioni temporanee ai viaggi non essenziali nell'Ue, ha aggiornato l'elenco dei Paesi, delle regioni amministrative speciali e di altre entità e autorità territoriali per i quali dovrebbero essere soppresse le restrizioni di viaggio, rimouovendo i Paesi suddetti. I viaggi non essenziali verso l'Ue provenienti da Paesi o entità che non sono nell'elenco sono soggetti a restrizioni temporanee. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di revocare la restrizione temporanea sui viaggi non essenziali nell'Ue per i viaggiatori completamente vaccinati. Come stabilito nella raccomandazione del Consiglio, questo elenco continuerà ad essere riesaminato regolarmente e, se necessario, aggiornato. (Beb)