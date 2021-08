Covid: da domani obbligo green pass su aerei, treni e autobus a lunga percorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani diventa obbligatorio l'uso del certificato verde, il cosiddetto green pass, per i trasporti a lunga percorrenza: treni, navi, aerei e autobus. L'obbligo resterà in vigore fino al prossimo 31 dicembre, giorno in cui è fissato il termine dello stato di emergenza per Covid. E’ questa una delle misure contenute nelle linee guida pubblicate dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili sul trasporto pubblico, concordate con Regioni, Province autonome, l'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) e l'unione Province italiane (Upi). Tale disposizione, si legge nelle linee guida, non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute. Le linee guida sono state aggiornate a causa del "mutare della situazione epidemiologica, della percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, nonché ai recenti provvedimenti adottati dal governo" e costituiscono la base di riferimento per la predisposizione dei piani di potenziamento dei servizi che Regioni e Province autonome dovranno inviare al Mims entro il 2 settembre. (segue) (Rin)