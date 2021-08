Covid: da domani obbligo green pass su aerei, treni e autobus a lunga percorrenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo contiene delle misure di "sistema" che sono applicabili a ogni tipologia di trasporto, mentre in allegato sono previste le norme specifiche per il trasporto aereo, per il settore marittimo e portuale, per il trasporto ferroviario, per il trasporto pubblico locale (automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lacunare), di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, e per il trasporto commerciale e non di linea. Nel documento viene messo in evidenza il fatto che "l'articolazione dell'orario di lavoro, differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa, è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità generale". E lo stesso vale per la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado. Per questo, si legge, sono importanti i tavoli prefettizi, "istituiti per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano". Gli stessi tavoli "potranno prevedere trasporti aggiuntivi ad esclusivo uso degli studenti della scuola secondaria di secondo grado”. Nelle linee guida viene enfatizzato quanto sia necessaria, inoltre, "la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico”, che rimane un “punto essenziale". È auspicabile anche l'aumento delle corse aggiuntive dei mezzi di trasporto, soprattutto nelle ore di punta e a tal fine si è provveduto con la legge di Bilancio 2021 al finanziamento straordinario di 840 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le Province e i Comuni. (Rin)