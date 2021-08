Spettacoli: al via il 2 settembre a Sesto S. G. il Labour Film Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via giovedì 2 settembre il Labour Film Festival, la rassegna dedicata all'incontro tra cinema e lavoro promossa da Cisl e Acli Lombardia con il Cinema Rondinella. Giunto alla 17esima edizione l'appuntamento con i film che guardano al mondo del lavoro, all'ambiente e alle questioni sociali ad esse collegate, è ormai una tradizione per gli affezionati cinefili di Milano e provincia. Quest'anno in particolare lo sforzo organizzativo è stato ancora più grande e prezioso, considerati i problemi che la pandemia ha causato all'intero settore cinematografico. Nonostante ciò la direzione artistica del Labour è riuscita a costruire una proposta di tutto rispetto: dal Leone d'oro Nomadland di Chloé Zhao al Premio Oscar Minari di Lee Isaac Chung; dal miglior film al recente Trento film Festival, il georgiano A tunnel al libertario Miss Marx di Susanna Nicchiarelli; da Semina il vento, opera prima coraggiosa di Danilo Caputo, al film che conferma i fratelli De Serio tra i giovani più interessanti del panorama italiano, Spaccapietre; quindi I profumi di Madame Walberg, di Gregory Magne, Gloria Mundi dell'inossidabile regista militante Robert Guediguian, Now di Jim Rakete, che ci permette di aprire la riflessione alle questioni ambientali di più stringente attualità, per arrivare alla prima visione assoluta con l'iraniano Majid Majidi e il suo Figli del Sole. Unica in Italia con una formula così articolata, una dei quattro nel panorama europeo, anche quest'anno la rassegna ripropone la sua formula ormai consolidata, articolata su tre sezioni: Labour.Short, dedicata ai cortometraggi, Labour.Doc, ai documentari, e Labour Film, ai lungometraggi di fiction. Complessivamente, il programma prevede ben 19 giornate, tra serate, pomeriggi e incontri, 25 pellicole e diversi appuntamenti dedicati, con l'intervento di registi ed esperti. (Com)