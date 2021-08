Ue: Della Vedova, ostacoli a difesa comune sono politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ostacoli a una difesa comune europea sono semplicemente politici. Lo ha detto a "Rai Radio1" il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova. "A mio avviso il Parlamento europeo è già pronto e avrebbe una maggioranza. Spetta ora ai Paesi europei capire che la difesa dei nostri valori e interessi, anche economici, sarà tanto più efficace quanto più avremo strumenti in Europa di diplomazia e di difesa comune", ha spiegato. "La vicenda afghana – ha aggiunto - ci insegna che la storia va avanti. Non possiamo pensare di continuare a delegare la difesa e l'esercizio della forza agli Stati Uniti quando serve. Noi europei siamo molto abili nel soft power ma serve anche l'hard power, non per usarlo ma almeno per mostrarlo", ha concluso Della Vedova. (Res)