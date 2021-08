Polonia: portavoce governo, da un rimpasto non occorre aspettarsi enormi cambiamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento in Polonia non ci sono ancora decisioni politiche definitive su un rimpasto di governo. Lo ha detto il portavoce dell’esecutivo, Piotr Muller, intervistato dall’emittente “Tvp Info”. In ogni caso Muller ha detto di non aspettarsi “cambiamenti profondi” all’interno della squadra di governo. Tali cambiamenti riguarderebbero innanzitutto il riempimento di quei ruoli che sono rimasti vacanti dopo la fuoriuscita del vicepremier Jaroslaw Gowin e di una serie di viceministri. Il 14 agosto il presidente Andrzej Duda ha rimosso Gowin su richiesta del premier Mateusz Morawiecki. Gowin e i viceministri della sua formazione, Porozumienie, hanno lavorato in modo rallentato sui progetti contenuti nel pacchetto di riforme denominato Patto polacco e hanno intrapreso iniziative in mala fede riguardanti la riforma fiscale, secondo il capo dell’esecutivo. Dopo questi eventi Porozumienie ha deciso di lasciare la maggioranza della Destra Unita. (Vap)