Roma: maltrattamenti e lesioni in famiglia, tre gli arrestati dalla polizia

- Il primo a finire in carcere M.F., 41enne di Velletri. La vittima, lo aveva conosciuto circa un anno e mezzo fa e dopo qualche tempo era andata a convivere con lo lui. I rapporti tra di loro però si sono via via degenerati in un crescendo di violenza nei confronti della donna. Il compagno, infatti, come denunciato dalla vittima, nell'ultimo episodio avvenuto l'11 agosto scorso, l'aveva ferita con una tazza provocandole un taglio all'avambraccio con lesione di un tendine e conseguente ricovero in ospedale con 30 giorni di prognosi. Gli investigatori del Commissariato di Anzio, recatisi in ospedale, avevano ascoltato le dichiarazioni della donna: continue violenze, minacce subite, oltre a costrizioni fisiche e psicologiche messe in atto dal compagno, con il divieto di frequentare o incontrare altre persone senza il suo consenso, il non poter mangiare se non con lui e il controllo della rubrica del cellulare con la cancellazione di tutti i contatti. Dopo la dimissione dall'ospedale, la donna aveva presentato la denuncia contro il 41enne. In un precedente episodio l'uomo, mentre stavano litigando in macchina, per impedirle di scendere dall'auto, ha accelerato la corsa perdendo il controllo del mezzo. Nella circostanza la donna aveva riportato la frattura della III vertebra lombare con una prognosi di 25 giorni. (segue) (Rer)