Roma: maltrattamenti e lesioni in famiglia, tre gli arrestati dalla polizia (2)

- Dopo una attenta indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, che ha emesso nei confronti dell'uomo ordinanza di custodia cautelare in carcere, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato M.F., 41enne di Velletri che alcuni conoscenti hanno definito essere uno "sciamano". Arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, accompagnato in carcere anche D.H., bengalese di 56 anni. Una lite scaturita da futili motivi si sarebbe potuta trasformare in tragedia se la polizia di Stato non fosse intervenuta nel giro di pochi minuti. Erano circa le 17.00 di ieri quando al 112 Nue è arrivata la richiesta di aiuto di una ragazza perché i genitori stavano litigando ed il padre minacciava di uccidere la madre: immediatamente sono arrivate 3 pattuglie, 2 del commissariato Prati ed 1 del commissariato Monte Mario, che hanno trovato figlia e madre sul pianerottolo, quest'ultima sanguinante per una ferita alla testa. (segue) (Rer)