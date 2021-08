Roma: maltrattamenti e lesioni in famiglia, tre gli arrestati dalla polizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrà rispondere del reato di stalking, resistenza a pubblico ufficiale, nonché di lesioni personali anche G.F. 47enne romano. Il fatto è accaduto alle 16.30 di ieri, quando la Sala operativa della Questura ha inviato in zona Val Cannuta gli agenti della Sezione Volanti e dei colleghi del XIV Distretto Primavalle per una richiesta di aiuto da parte di una donna, minacciata dal suo ex fidanzato. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno immediatamente preso contatti con la donna la quale ha riferito che poco prima il suo ex, come già avvenuto in altri episodi, dopo averle fatto numerose telefonate nel corso delle quali l'aveva anche minacciata di morte e di percosse, si è presentato sotto casa, con il solo intento di continuare con le minacce, e poi si è allontanato, dopo averle detto che avrebbe chiamato le Forze dell'Ordine. Molto scossa ed impaurita e con una regione oculare sinistra tumefatta, rivolgendosi ai poliziotti ha precisato che la lesione le era stata provocata il giorno prima e che temeva per la propria vita. Durante la loro presenza, la vittima ha ricevuto diverse telefonate, tutte messe in vivavoce per farle ascoltare agli agenti: il G.F. la minacciava di morte. (segue) (Rer)