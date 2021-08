Roma: maltrattamenti e lesioni in famiglia, tre gli arrestati dalla polizia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti si sono allora trattenuti nell'abitazione, al fine di scongiurare il peggio. Dopo pochi minuti l'aggressore è tornato a fare "visita" alla donna, ma ad aspettarlo questa volta ha trovato gli agenti che, raggiunto in strada, lo hanno immobilizzato, nonostante avesse tentato di allontanarsi spintonandoli. La vittima, dopo essere stata trasportata in ospedale per le cure mediche, dove le è stato riscontrato un trauma emivolto da aggressione, è stata accompagnata negli uffici di polizia, per sporgere denuncia. Raccolte tutte le informazioni utili per G.F. 47enne romano sono scattate le manette. (Rer)