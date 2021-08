India: Jammu e Kashmir, Farooq Abdullah si rammarica per boicottaggio elezioni locali 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Farooq Abdullah, presidente della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc), si è rammaricato della mancata partecipazione del suo partito alle elezioni del 2018 dei consigli rurali (“panchayat”). “Mi dispiace che la Conferenza nazionale non abbia partecipato (…) Avrebbe dovuto farlo”, ha dichiarato oggi nel corso di un evento politico a Srinagar, riferito dall’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”). L’anziano leader ha anche auspicato la formazione in tempi rapidi di un governo del Jammu e Kashmir che risponda al popolo. Le elezioni dei consigli rurali furono indette nel settembre del 2018 dall’amministrazione straordinaria dell’ex Stato, insediatasi due mesi prima in seguito alla caduta del governo di coalizione tra il Partito democratico popolare (Pdp) e il Partito del popolo indiano (Bjp). Nel novembre dello stesso anno l’assemblea legislativa statale venne sciolta, senza che fossero indette elezioni per il suo rinnovo, per motivi di sicurezza. (segue) (Inn)