India: Jammu e Kashmir, Farooq Abdullah si rammarica per boicottaggio elezioni locali 2018 (4)

- Tra novembre e dicembre del 2020 si sono svolte le elezioni dei Consigli di sviluppo distrettuali (Ddc), nuove entità amministrative locali introdotte dal governo centrale, con la modifica del Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act seguita al riassetto dell’ex Stato, in sostituzione dei precedenti Consigli distrettuali di pianificazione e sviluppo (Ddb). La Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir e il Partito democratico popolare hanno accolto l’istituzione dei Consigli di sviluppo distrettuali come un tentativo di sostituire e depotenziare la politica locale; anche altri partiti, pur non essendo contrari a un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti locali, hanno messo in dubbio la necessità di istituire una tale struttura in assenza di rappresentanti all’assemblea legislativa. La Conferenza nazionale è stata la principale forza dell’Alleanza popolare per la dichiarazione di Gupkar (Pagd), che si è aggiudicata 110 dei 280 seggi in palio; il Partito del popolo indiano (Bjp) ne ha ottenuti 75, risultando il primo. (Inn)