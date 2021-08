Egitto-Turchia: vice ministro Esteri Loza presto ad Ankara per colloqui esplorativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Esteri dell’Egitto, Hamdi Sanad Loza, si recherà in visita ad Ankara, in Turchia, tra il 7 e l’8 settembre per tenere il secondo round di colloqui esplorativi tra i due Paesi. Lo rende noto un comunicato stampa del ministero degli Esteri del Cairo, secondo il quale durante l’incontro si discuterà delle relazioni bilaterali tra le parti e della situazione nella regione. Loza si recherà ad Ankara in risposta a un invito del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. È la prima visita di un funzionario egiziano in Turchia dalla rottura delle relazioni diplomatiche nel 2013 a causa dell’opposizione del presidente turco Erdogan all’omologo egiziano Morsi. Lo scorso maggio, Egitto e Turchia hanno concluso i primi colloqui esplorativi volti a normalizzare le relazioni bilaterali dopo otto anni di interruzione. Il vice ministro Loza ha infatti ospitato al Cairo il vice ministro degli Esteri turco, Sedat Onal, lo scorso 5 maggio. "Le discussioni sono state franche e approfondite, hanno affrontato questioni bilaterali e una serie di questioni regionali, in particolare le situazioni in Libia, Siria, Iraq, e la necessità di raggiungere la pace e la sicurezza nella regione del Mediterraneo orientale", si leggeva nella dichiarazione rilasciata dopo l’incontro.(Cae)